Bakırın görünümü ticaret savaşlarıyla bozuluyor

09 Mayıs 2018

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasaların son aylarda önemli gündem maddelerinden biri ticaret savaşları. ABD ve Çin arasındaki olası bir ticari gerginliğin talep üzerinde baskı oluşturmasından ve bunun hem hisse senedi piyasaları hem de emtia fiyatları üzerinde baskı oluşmasından endişe duyuluyor. Böyle bir savaşın emtia piyasalarında hedeflerinden biri bakır olabilir. Analistler, dünyanın iki büyük ekonomik gücünün ticari olarak karşı karşıya gelmesinin yılın ikinci yarısında bakır üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceği uyarısı yapıyor. Bu, doların son haftalardaki yükselişiyle dün 6.758 dolar/tona kadar gerileyen bakır fiyatlarında düşüşün süreceği anlamına geliyor.

ABD ve Çin yeniden masada

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in baş ekonomi danışmanı ve Başbakan Yardımcısı Liu He, gelecek hafta Washington'a gidecek. Liu He'nin Çin-ABD ticari anlaşmazlıklarının çözümü için Beyaz Saray'da temaslarda bulunması bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ziyaretinin, ABD Hazine Bakanı Mnuchin liderliğindeki ABD heyetinin geçtiğimiz hafta Pekin'de yaptıkları görüşmelerin devamı olacağı ifade ediliyor. ABD tarafı bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Fakat ticaret savaşının çevrelediği belirsizlik nedeniyle küresel bakır piyasasının yılın ikinci yarısında türbülansa girebileceği belirtiliyor. INTL FCStone analisti Edward Meir konuyla ilgili yaptığı aylık değerlendirmede "Son birkaç ay içinde çok daha fazla değişken olmasından dolayı yılın ikinci yarısı için görünümde oldukça endişeliyiz" diyor. Meir, Çin ile ABD arasında gerginliğin geçen ay azaldığını ama netliğin olmaması ve iki ülke arasında devam eden atışma nedeniyle belirsizliğin korunduğunu söylüyor.

Nisan başındaki ralli hızını kaybetti

Şu an bakır, dönemsel olarak talebin arttığı ve fiyatların yönünün yukarı dönebileceği bir evreye giriyor. Buna rağmen nisan başında başlayan rallinin hızını kaybettiği görülürken, Meir kırmızı metalin şu anki fiyat aralığını kırmasını beklemiyor ve fiyatların 6,640-7.000 dolar /ton aralığında kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatı dün Çin'den beklenen olumlu ekonomik verilere karşın doların değer kazanmasının baskıyla teknik açıdan önemli bir bariyer olan 200 günlük hareket ortalamasının altına inerek 1.658 dolardan satıldı.

Yılın ikinci yarısında ise bakır için pozitif olmayan birçok faktörün yan yana gelerek fiyatları aşağı çekebileceği belirtiliyor. Çin, küresel bakır arzının neredeyse yarısını tüketiyor. Ülkenin rafine bakır ithalatı mart ayında yüzde 6 oranında artarkan, yılın ilk çeyreğinde hurda alımı yüzde 40 ile büyük oranda düşüş gösterdi. Çin'in makro göstergelerinde önemli bir değişim beklenmezken, bir de üzerine olası bir ticaret savaşının mevcut talebi törpülemesi eklenirse fiyatların baskılanması kaçınılmaz görünüyor. Bu arada 2018'de bakır piyasasında sadece 40 bin tonluk küçük bir açık beklenmesi de fiyatlardaki baskıyı artırabilir.

Bu arada, Londra Metal Borsası'nda bakır stoku 302 bin 625 ton civarında. Geçtiğimiz aralık ayında kayıtlı stok 183 bin 525 tondu.