Bank of America'nın kar ve geliri arttı

16 Nisan 2018

ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı devlerinden Bank of America'nın ilk çeyrek net kar ve gelirinin arttığı bildirildi.

Bank of America'nın bu yılın ilk çeyreğine dair bilançosu açıklandı.

Bankanın net karı, bu senenin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artış göstererek 6,9 milyar dolar oldu. Kurum, 2017'nin ilk çeyreğinde 5,3 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Ayrıca, bankanın 2018'in ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 4 yükselerek 23,1 milyar dolar oldu. Geçen senenin ocak-mart döneminde Bank of America'nın geliri 22,2 milyar dolardı.

Kurumun hisse başına karı da geçen senenin ilk çeyreğinde 0,45 dolardan, bu yılın aynı döneminde 0,62 dolara yükseldi.

Kaynak: AA