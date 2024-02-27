Banka dışı finans sektöründe hacim 1,2 trilyonu buldu

Finansal Kurumlar Birliğinden (FKB) yapılan açıklamaya göre, birliğin temsil ettiği 5 sektörün geçen yıl aktif toplamı 671 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 111 milyar lira oldu.

Söz konusu 5 sektörde 2023 yılına ilişkin işlem hacmi ise 1 trilyon 220 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, geride kalan 4 yıl boyunca küresel çapta yaşanan salgın ekonomisinin zorlayıcı etkileriyle mücadele ettiklerini belirtti.

Ballı, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle 2023 yılı verileri ışığında, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde belirgin artışlar görüldüğüne dikkati çekmek isterim. Faktoring sektörünün alacakları yüzde 54,7 artışla 196,9 milyar liraya ulaştı. Yine sektörün aktif büyüklüğü yüzde 57,5 artış ile 213,6 milyar liraya yükseldi, işlem hacmi de yaklaşık yüzde 103 artışla 820 milyar liraya ulaştı. Finansal kiralama sektörünün alacakları yüzde 60 artarak 189 milyar liraya ulaşırken aktif büyüklüğü yüzde 66 büyüyerek 272 milyar lira seviyesine, işlem hacmi ise yüzde 90,3 artarak 128 milyar lira seviyesine yükseldi.

Hacim ikiye katlandı

Finansman şirketlerimizin de alacakları yüzde 89,6 büyüyerek 116,5 milyar lira, aktif büyüklüğü yüzde 87,5 artışla 139,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektörün işlem hacmi artışı ise yüzde 121,4 artış ile 187,7 milyar lira oldu. Varlık yönetim şirketleri öz kaynakları yüzde 64,1 yükseliş ile 8,9 milyar liraya ve aktif büyüklüğü ise yüzde 87,8 artışla 16,7 milyar liraya çıktı. Tasarruf finansman şirketlerimizin aktif büyüklüğü de yüzde 129,9 artışla 29 milyar liraya ulaştı. Öz kaynak büyüklüğü ise yüzde 283,9 yükselişle 10 milyar lira olarak kayda geçti."