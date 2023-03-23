Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 246,7 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Mart itibarıyla 73 milyar 823 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 172 milyar 867 milyon liradan 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 159 milyar 996 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,66 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 814 milyar 163 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 234 milyar 553 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Mart itibarıyla 8 milyar 387 milyon lira artışla 1 trilyon 234 milyar 553 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 379 milyar 419 milyon lirası konut, 60 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 795 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 104 milyon lira artarak 1 trilyon 6 milyar 821 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 artışla 526 milyar 131 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 272 milyar 769 milyon lirası taksitli, 253 milyar 362 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 239 milyon lira artarak 159 milyar 390 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 984 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 233 milyon lira artışla 1 trilyon 762 milyar 377 milyon lira oldu.