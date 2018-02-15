Bankacılık sektörü mevduatı 10.3 milyar TL arttı

15 Şubat 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 9 Şubat ile biten haftada 10 milyar 359 milyon 251 lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 744 milyar 174 milyon 835 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,60 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,83 yükselişle 939 milyar 248 milyon 745 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,21 artışla 717 milyar 73 milyon 682 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 638 milyon dolar azalarak 204 milyar 774 milyon dolara geriledi. Bunun 191 milyar 315 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 459 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 155 milyar 959 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 503 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 426 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 427 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler geriledi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,15 artışla 383 milyar 689 milyon 769 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,26 azalışla 335 milyar 762 milyon 151 bin lira oldu.

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,92 azalarak 115 milyar 375 milyon 471 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 179 milyar 218 milyon 486 bin lirası konut, 6 milyar 178 milyon 940 bin lirası taşıt ve 198 milyar 292 milyon 343 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 9 Şubat ile biten haftada 5 milyar 98 milyon 843 bin lira artarak 2 trilyon 62 milyar 998 milyon 736 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,64 artış gösterdi.

Kaynak: AA