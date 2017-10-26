Bankacılık sektörü mevduatı yüzde 0,15 yükseldi

26 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 20 Ekim ile biten haftada 2 milyar 590 milyon 444 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 680 milyar 394 milyon 800 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,15 arttı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,27 azalışla 929 milyar 160 milyon 298 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat yüzde 0,01 yükselişle 664 milyar 789 milyon 369 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para mevduatları ise geçen hafta 1 milyar 624 milyon dolar artarak 198 milyar 805 milyon dolara yükseldi. Bu rakamın 186 milyar 387 milyon doları mevduat bankaları ve 12 milyar 418 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. Mevduat bankalarındaki yabancı para mevduat tutarının 151 milyar 402 milyon dolarını yurt içinde yerleşiklerin ve 8 milyar 967 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. Yurt dışında yerleşik kişilerin ve bankaların yabancı para mevduatları ise toplamda 26 milyar 18 milyon dolar oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,17 azalışla 369 milyar 870 milyon 248 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,15 artışla 327 milyar 597 milyon 496 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartı harcama tutarı ise yüzde 1,32 azalarak 107 milyar 759 milyon 249 bin liraya düştü.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 174 milyar 778 milyon 306 bin lirası konut, 5 milyar 789 milyon 661 bin lirası taşıt ve 189 milyar 302 milyon 281 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil) ise 20 Ekim ile biten haftada 3 milyar 671 milyon 224 bin lira artarak 1 trilyon 963 milyar 650 milyon 866 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artış gösterdi.

Kaynak: AA