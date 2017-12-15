Bankacılık sektöründe kredi hacmi azaldı

15 Aralık 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 8 Aralık ile biten haftada 15 milyar 934 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 136 milyar 646 milyon liradan, 2 trilyon 120 milyar 712 milyon liraya geriledi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 57 milyar 712 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 950 milyar 724 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 8 Aralık ile biten haftada 14 milyar 49 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 792 milyar 855 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 8 Aralık ile biten haftada 1 milyar 231 milyon lira artarak 394 milyar 707 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 190 milyar 908 milyon lirası konut, 6 milyar 924 milyon lirası taşıt ve 196 milyar 875 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 807 milyon lira artarak 351 milyar 812 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,5 azalışla 87 milyar 973 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 826 milyon lirası taksitli, 46 milyar 146 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 8 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 azalarak 13 milyar 155 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,1 azalışla 409 milyar 730 milyon liradan 409 milyar 346 milyon liraya geriledi.

Kaynak: AA