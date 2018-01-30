Bankacılık sektöründen 49 milyar TL kar
Bankacılık sektörünün 2017 Aralık sonu itibarıyla net kârı 49.1 milyar lira olarak kaydedildi.
Bankacılık sektörünün 2017 Aralık sonu itibarıyla net kârı 49.12 milyar lira oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre; sektörün kredileri aralık sonu itibarıyla 2.1 trilyon lira, aktifleri ise 3.26 trilyon lira oldu.
Söz konusu dönemde bankaların sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYR) ise yüzde 16.87 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Reuters