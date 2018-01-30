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Bankacılık sektöründen 49 milyar TL kar

Bankacılık sektörünün 2017 Aralık sonu itibarıyla net kârı 49.1 milyar lira olarak kaydedildi.

Bankacılık sektöründen 49 milyar TL kar
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Bankacılık sektörünün 2017 Aralık sonu itibarıyla net kârı 49.12 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre; sektörün kredileri aralık sonu itibarıyla 2.1 trilyon lira, aktifleri ise 3.26 trilyon lira oldu.

Söz konusu dönemde bankaların sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYR) ise yüzde 16.87 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Reuters

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