Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

05 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 29 Eylül ile biten haftada 950 milyon 351 bin liralık azalış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 643 milyar 562 milyon 288 bin liraya gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,06 azaldı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,21 artışla 906 milyar 552 milyon 675 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,53 yükselişle 661 milyar 254 milyon 612 bin lira oldu.

Yıllık bazda bakıldığında, 29 Eylül ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 13,07 ve yabancı para mevduatta yüzde 36,35 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,09 yükselişle 835 milyar 236 milyon 394 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise bir haftada yüzde 0,58 artarak 552 milyar 215 milyon 144 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,56 artışla 368 milyar 221 milyon 25 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,60 yükselişle 325 milyar 501 milyon 987 bin lira oldu. Kredi kartı harcama tutarı da yüzde 1,50 artarak 109 milyar 469 milyon 183 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 174 milyar 38 milyon 967 bin lirası konut, 5 milyar 798 milyon 564 bin lirası taşıt ve 188 milyar 383 milyon 494 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 20,25, taksitli ticari krediler yüzde 70,18 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 10,30 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 51 milyar 779 milyon 83 bin lirası taksitli, 57 milyar 690 milyon 100 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

Kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 29 Eylül ile biten haftada 23 milyar 274 milyon 940 bin lira arttı.

Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 918 milyar 822 milyon 343 bin liradan 1 trilyon 942 milyar 97 milyon 283 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,21 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,46 artış kaydetti.

Verilen kredilerin 1 trilyon 898 milyar 637 milyon 294 bin lirası mali olmayan kesime, 43 milyar 459 milyon 989 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Kaynak: AA