Bankalar 2017'de 49 milyar kâr etti

30 Ocak 2018

Bankacılık sektörünün 2017 yılında dönem net kârı 49 milyar 122 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılında sektörün karı 37,5 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Aralık 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 257 milyar 819 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 yılsonuna göre 526 milyar 782 milyon TL (yüzde 19,3) arttı.

Aralık 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 98 milyar 329 milyon TL, menkul değerler 401 milyar 671 milyon TL oldu.

2016 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 19,3, krediler yüzde 21 oranında ve menkul değerler toplamı yüzde 14,3 oranında arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yıl sonuna göre yüzde 17,7 artışla 1 trilyon 710 milyar 919 milyon TL oldu.

Aralık 2017 döneminde sektörün sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,9 seviyesinde bulunuyor. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,11 olurken, takipteki alacakların toplam nakti kredilere oranı yüzde 2,95 oldu.