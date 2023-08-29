Bankalardan yedi ayda yüzde 41 kâr

Bankacılık sektöründe, son yıllardaki düzenlemelerin etkisiyle açılan mevduat-kredi faiz makasının olumsuz etkilerinin bilançoları baskılaması bekleniyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun temmuz ayı verilerine göre krediler geçen yıl sonuna göre yüzde 36.2 artarak 10.3 trilyon liraya ulaştı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1.6 oldu.

Bankaların mevduat büyüklüğü 2022 yılsonuna göre yüzde 40.6 artışla 12.5 trilyon lira oldu.

Sektörün Sermaye Yeterlilik Rasyosu da (SYR) temmuzda yüzde 19 olarak gerçekleşti.