'Bankaların Brexit için fazla zamanı kalmadı'

24 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası'nın bankacılık denetim ve gözetim bölümü başkanı Daniele Nouy, Avrupa ve İngiltere bankalarının Brexit'e hazırlanmak için fazla zamanlarının kalmadığını söyledi.

"İngiltere, Avrupa Birliği için üçüncü ülke konumuna geldiğinde, İngiltere merkezli bankalar Avrupa piyasasına erişimlerini kaybedecekler ve Avrupa bankaları da İngiltere piyasasına erişemeyecekler" diyen Nouy, "Bankalar harekete geçmeliler ve bunu yapmak için çok fazla zamanları kalmadı" şeklinde konuştu.