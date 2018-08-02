Bankaların finansman maliyetleri artıyor

02 Ağustos 2018

Bankacılara dayandırılan Reuters Loan Pricing Corporation (RLPC) haberine göre bu yılın ikinci finansman turuna çıkan Akbank'ın almaya hazırlandığı kredinin bir yıl vadeli euro ve dolar cinsi maliyeti mart ayında sağladığı finansmana kıyasla 30 baz puan artarak sırasıyla 150 ve 160 baz puana yükseldi.

Bankacılar Turk Eximbank ve İş Bankası'nın Akbank'ı izleyeceğini ve maliyetlerde benzer artışlarla karşı karşıya kalabileceklerini ifade etti.

Bankacıların verdiği bilgiye göre Akbank'ın alacağı kredi geçen yıl ağustos ayında aldığı 543 milyon dolar ve 515 milyon euro tutarındaki krediyi yeniden finanse edecek. Bu kredinin 945 milyon dolar değerindeki bölümü bir yıl, 205 milyon dolar değerindeki bölümü iki yıl vadeliydi.

Bir yıl vadeli dolar dilimin toplam maliyeti Libor artı 135, euro dilimin maliyeti Euribor artı 125 baz puan düzeyindeydi. İki yıl vadeli dilimin maliyeti ise Libor artı 220 baz puandı.

Akbank'ın almaya hazırlandığı yeni kredide iki yıl vadeli dilimin maliyeti bilinmiyor.

"Küçük bankalar zora girebilir"

Bankacılar büyük Türk bankalarının mevcut borçlarını yeniden finanse etmekte sorun yaşamayacağını, ancak daha küçük ölçekli bankalar için durumun farklı olabileceğini ifade ettiler.

Bir bankacı, "Büyük bankalar maliyeti karşılayabildikleri sürece mevcut finansman imkanlarının tümünü çevirebilirler, ancak daha küçük bankalar zorlanabilir" dedi.

Akbank'ın mart ayında Türk bankaları arasında bu yılın ilk sendikasyon kredisini temin etmişti. Toplam büyüklüğü 1.2 milyar dolar bu kredinin maliyet geçen yıla kıyasla 5 baz puan gerilemişti.

Ancak bundan sonra maliyetler artmaya başladı. TSKB'nin temmuzda aldığı toplam 221 milyar dolar değerindeki sendikasyon kredisinin maliyeti geçen yıla kıyasla 30 baz puan, ING'nin yine temmuzda aldığı kredinin maliyeti 15 baz puan arttı.

Kaynak: Reuters