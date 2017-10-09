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BBVA, büyüme tahminini revize etti

Bugün açıklanan sanayi üretiminin beklentiler dahilinde gerçekleştiğini belirten BBVA, Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı.

BBVA, büyüme tahminini revize etti
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Garanti Bankası'nın çoğunluk hissesine sahip İspanyol BBVA (Banco Bilbao Vizeya Argenteria) Türkiye'de Ağustos ayında sanayi üretimi büyümesinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 ile piyasa beklentileri ile paralel olduğunu belirterek, 3. çeyrek büyümenin yüzde 8,2 beklediklerini ifade etti.

BBVA, üçüncü çeyrek büyüme verileri değerlendirildiğinde ise 2017 yılı için mevcut yüzde 5 olan tahminlerini yukarı doğru revize ederek yüzde 6 seviyesine yaklaşacağını öngördüklerini belirtti.

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