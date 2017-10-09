BBVA, büyüme tahminini revize etti

09 Ekim 2017

Garanti Bankası'nın çoğunluk hissesine sahip İspanyol BBVA (Banco Bilbao Vizeya Argenteria) Türkiye'de Ağustos ayında sanayi üretimi büyümesinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 ile piyasa beklentileri ile paralel olduğunu belirterek, 3. çeyrek büyümenin yüzde 8,2 beklediklerini ifade etti.

BBVA, üçüncü çeyrek büyüme verileri değerlendirildiğinde ise 2017 yılı için mevcut yüzde 5 olan tahminlerini yukarı doğru revize ederek yüzde 6 seviyesine yaklaşacağını öngördüklerini belirtti.