BDDK tebliğinde değişiklik yapıldı

21 Ekim 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 6'ncı maddesine "Bu tebliğde geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketler bakımından kar payını ifade eder." fıkrasının eklendiği bildirildi.

BDDK'nın, Fi̇nansal Ki̇ralama, Faktori̇ng ve Fi̇nansman Şi̇rketleri̇nce Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi̇ Hakkında Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe, 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 6'ncı maddesine "Bu Tebliğde geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketler bakımından kar payını ifade eder." fıkrası eklendi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren tebliğin hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü bildirildi.