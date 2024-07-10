BDDK'dan bir faaliyet izni bir iptali kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki finansal kurum hakkında kararını verdi. Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni çıkarken, Tuna Faktoring AŞ'nin izni hakkı iptal edildi.
AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.