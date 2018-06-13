‘BES birikimlerinin teminat kabul edilmesini istiyoruz’

13 Haziran 2018

SERHAT ALİGİL

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, basınla bir sohbet toplantısı düzenleyerek BES’in güncel konularını değerlendirdi.

Tanıtım ve sisteme girişin kolaylaştırılmasıyla Otomatik BES’in bilinirliğinin arttığını ve cayma hakkını kullananların yüzde 30’unun dönmek istediğini vurgulayan Obalı şöyle devam etti: “1 Temmuz’da başlayacak ve ‘10-49 çalışan’ı kapsayan yeni fazda çok sayıda firma olacak. Bu nedenle firmaların internet üzerinden hazırladığımız platforma gelerek hem teklif alabilmesini hem girişi yapabilmesini sağladık. 1 Ocak’ta başlayan ve ‘50-99 çalışan’ı kapsayan 4’üncü fazda ise çalışanların yüzde 20’si sisteme giremedi. Bunun nedenleri arasında firma sayısının yüksekliği, bazı işverenlerin sayı azaltarak bir sonraki faza geçmeleri gibi uygulamalar var. Bu konuda kamu eliyle denetim olabilir.”

BES’in gelişimine yönelik çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Obalı, bu kapsamda sistemde kalış süresini uzatmak için öneriler geliştirdiklerini açıkladı ve şunları anlattı:

1 milyon katılımcıya ulaştı

“Örneğin katılımcıların BES’teki birikimlerini teminat gösterebilmeleri için çalışıyoruz. Gönüllü BES’teki birikimler nakit karşılığı kredide teminat olabilir. Böylece çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle BES’ten çıkışların önüne de geçmiş oluruz. Bunun detayları üzerinde çalışıyoruz. Yine gönüllü BES’te ‘kısmen çekme’ye imkan verilmesi de düşünülebilir. Türkiye Sigorta Birliği’nde yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan önerileri ilgili yerlere sunacağız. Bu tür düzenlemeler için çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması gerekecek.” Obalı ayrıca, döviz kuruda yaşanan iniş çıkış gibi çalkantılarda insanların BES’teki mevcut pozisyonlarını koruduğunu söyledi. Şirketinin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Obalı, otomatik BES ile sisteme dahil olan çalışanları da kattıklarında toplam katılımcı sayılarının 1 milyon civarında olduğunu belirtti. Obalı “2016 sonunda yüzde 7 civarlarında olan katılımcı pazar payımızın otomatik katılımla birlikte yüzde 9 seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz” dedi. Katılım fon büyüklüğünde 11 şirket arasında birinci sırada yer aldıklarını da kaydeden Obalı, ayrıca katılım sigortacılığı kapsamında “Tehlikeli Hastalıklar Sigortası” adıyla yeni bir paket hazırladıklarını duyurdu.

Sincek: Faizsiz fonlar ilk dört ayda %43 büyüdü

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek hem sektörü hem şirketiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Katılım esaslı BES’in gelişimini bu yıl da devam ettirdiğini ifade eden Sincek ilk 4 aylık verilere göre toplam BES fonlarının yüzde 7, faizsiz fonların ise yüzde 43 büyüdüğünü belirtti. 2017’de yüzde 7,83 olan faizsiz emeklilik fonlarının pazar payı da yüzde 10,17’ye yükseldi. Sincek, “Faizsiz emeklilik fonlarına olan büyük ilgi rakamsal olarak da kendini gösteriyor. 5 yıl içinde bu tür BES’i tercih edenlerin sayısı daha hızlı aratacak” dedi. Şirketinin BES performasıyla ilgili bilgi veren ve kuruluş sırasında ‘5 yılda 500 bin sözleşme’ hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Sincek, henüz dördüncü yılının başında olmasına rağmen 434 bin 754 sözleşme üreterek, hedefini planlanandan önce gerçekleştirdiklerini anlattı. Ayrıca katılım esaslı sağlık sigortası satışlarının iyi gittiğini, yeni paketler hazırladıklarını açıklayan Sincek, 'Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası'nın da büyük ilgi gördüğünü söyledi.