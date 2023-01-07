BES fonları değer kaybetti

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,21 ile serbest fon olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 5,79 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,87 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 5,40 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: