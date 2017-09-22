Bettencourt'un vefatı sonrası hisseler yükselişe geçti
Fransız devi L'Oreal'de en büyük hisseye sahip olan dünyanın en zengin kadını Bettencourt'un ölümü sonrası, şirket hisselerii yüzde 4'ten fazla yükseldi.
Fransız kozmetik devi L'Oreal hisseleri sahiplik değişiminin gündeme gelmesiyle yükseldi.
Ailesi L'Oreal'ı kuran ve hala şirkette en büyük hisseye sahip olan Fransız milyarder Liliane Bettencourt'un ölmesinin ardından hisselerin sahiplik yapısında değişim yaşanacak.
Bu durum L'Oreal hisselerinin yüzde dörtten fazla yükselmesine neden oldu.
Dünyanın en zengin kadını olarak tanınan L'Oreal kozmetik markasının varisi Liliane Bettencourt, dün 94 yaşında hayatını kaybetmişti.
2017 yılında Liliane Bettencourt'un servetinin 40 milyar dolara ulaştığı biliniyor.
Dünyanın en zengin kadını vefat etti