Binance tekrar güven sağlamaya çalışıyor

Dünyanın en büyük kripto varlık platformu Binance’in sözcüsü, son dönemde yaşanan çekim işlemleri ve şeffaflık konusundaki endişeler hakkında “İnsanlar her gün farklı nedenlerden ötürü yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştiriyor. Binance’teki kullanıcı varlıkları bire bir karşılığı bulunmakta ve Binance’in sermaye yapısında borç bulunmuyor” dedi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, FTX’in çöküşünün ardından oluşan güven eksikliği nedeniyle, kullanıcılar milyarder Changpeng Zhao’nun platformundan varlıklarını çekiyor. Araştırma şirketi CryptoQuant’a göre, Salı günü Binance’ten net olarak 40 bin 353 Bitcoin ve 278 bin 17 Ether çekildi.

Salı günü platformdan net olarak yaklaşık 1,14 milyar dolarlık varlığın çekildiğini duyuran Zhao, bugün durumun yatıştığını ve kullanıcıların varlıklarını tekrar platforma yatırmaya başladığını açıklarken, (Bu bir gün içinde gerçekleştirdiğimiz en yüksek beş çekim işlemi miktarı arasında bile değil. LUNA ve FTX çöküşleri sırasında daha fazla çekim işlemi gerçekleştirdik” şeklinde ekledi.

Zhao aynı zamanda bu ifadelerine şifrelenmiş bir mesaj da ekledi. Bunun bir tahmin olduğunu, doğru çıkması durumunda ise bir ila iki yıl içinde bu şifreli mesajın ne anlama geldiğini açıklayacağını söyledi.

Zhao bu başka bir açıklamasında ise, “Korku, belirsizlik ve şüphe ile birlikte bir stres testi yaşandı. Bu testi geçen alım satım platformlarının güvenilirliği de arttı. Kripto paralarınızı kendiniz saklamak istiyorsanız, Trust kullanabilirsiniz. Bunun dışında Binance burada” dedi. Binance, 2018 yılında kripto cüzdanı Trust’ı satın almıştı.

Rezervlerin kanıtı

Binance Kasım ayında “rezervlerin kanıtı” adını verdiği raporda, platformun kripto cüzdan adreslerini paylaşmaya başlamıştı. Paylaşıldığı tarihte yaklaşık 69 milyar dolar değerinde kripto varlık bulunan cüzdanlarda, an itibariyle yaklaşık 53 milyar dolar değerinde kripto varlık bulunuyor.

Muhasebe şirketi Mazars tarafından kontrol edilen ve rezervlerin kanıtı olarak paylaşılan rapor, Binance’in finansal sağlığı hakkında net bir sonuç vermiyor.

Binance sözcüsü, “Paylaştığımız verileri ve bu verileri toplama işlemimizi doğrulayabilmeleri için, tüm ilgili finansal bilgileri Mazars ile paylaşıyoruz. Yeni raporumuz üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Zhao’nun ekosisteminin kripto parası olan BNB, yatırımcıların Binance’e olan bakışının göstergesi olarak da düşünülebilir. Bloomberg’ün topladığı verilere göre, birkaç yıl içinde ilk 100 kripto para ve jetona kıyasla daha yüksek performans gösteren BNB, bu hafta diğer kripto para ve jetonların yaklaşık yüzde iki değer kazanmasına rağmen, yaklaşık yüzde dört değer kaybetti.