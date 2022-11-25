Binance’den FTX’in çöküşüyle sarsılan piyasalara 1 milyar dolar

Bir blog yazısında Binance, kurtarma fonuna ilk taahhütlerine 1 milyar dolar ayıracağını söyledi. Şirket, “ihtiyaç duyulursa” gelecekte söz konusu tutarı 2 milyar dolara çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

CNBC’nin haberine göre, Binance ayrıca Jump Crypto, Polygon Ventures ve Animoca Markaları da dahil olmak üzere kriptoya özgü yatırım firmalarından 50 milyon dolarlık taahhüt aldı.

'FTX BİR TIMARHANE GİBİ YÖNETİLİYORDU'

Binance CEO'su Changpeng Zhao, ilk taahhüdünü gösteren halka açık cüzdan adresini paylaştı. Zhao, konuyla ilgili olarak; “Bunu şeffaf bir şekilde yapıyoruz." İncelenen halka açık blockchain verileri, Binance'in kendi BUSD stabilcoininde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir denge gösterdi.

Salı günü görülen iflas davasıyla ilgili ilk duruşmada, şirketin avukatı FTX'in Bankman-Fried'ın “kişisel tımarhanesi” gibi yönetildiğini söyleyerek korkunç bir iddiada bulunmuştu.