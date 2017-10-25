Birleşik Krallık beklentinin üzerinde büyüdü

25 Ekim 2017

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,3 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 artış kaydetti. Birleşik Krallık’ta bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme yüzde 0,3 artış kaydetmişti.

Ülkede yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi yıllık bazda ise beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 1,5 büyüme gösterdi. Birleşik Krallık'ta ağustos ayında hizmetler endeksi ise yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,2 artış kaydetti.

Son büyüme verilerinin ardından ekonomistler arasında İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini artırması yönündeki beklenti güçlendi. İngiltere Merkez Bankası halihazırda politika faiz oranını yüzde 0,25 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde tutuyor. Bankanın önümüzdeki dönemde faiz oranını artma kararı alması halinde bu 5 Temmuz 2007 yılından bu yana yapılan ilk faiz artışı olacak. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, geçen ay BBC’ye yaptığı değerlendirmede politika faizinin “görece yakın vadede” artırılabileceğini söylemişti.

Büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Capital Economics Birleşik Krallık Ekonomisti Ruth Gregory, “Büyüme verileri gelecek haftaki faiz artışı konusunu sonuca bağlamış oldu.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA