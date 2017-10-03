Birleşik Krallık'ta inşaat sektörü PMI 13 ay sonra geriledi

03 Ekim 2017

IHS Markit/CIPS verilerine göre, Birleşik Krallık inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylül ayında 48,1 seviyesine geriledi. Bir önceki ay ülkede inşaat PMI verisi 51,1 olarak kaydedilmişti. Son verilerle birlikte inşaat sektörü, eylülde 13 ayın ardından ilk kez daralmış oldu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

IHS Markit Analisti Tim Moore, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ithal ürünlerdeki fiyatların artmasıyla sektörde maliyet baskısının da yükseleceğini kaydetti.

EY Item Club Ekonomi Başdanışmanı Howard Archer da "Önümüzdeki aylarda Brexit kaynaklı belirsizliklerin yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda müşterilerin büyük projelere girişler konusunda temkinli davranması ihtimali sektör açısından endişe kaynağı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Birleşik Krallık'ta dün imalat sektörü PMI verisinin, eylülde bir önceki ay kaydettiği 56,7 seviyesinden 55,9'a gerilediği açıklanmıştı.

Kaynak: AA