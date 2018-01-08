BIST 100 günü düşüşle tamamladı

08 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izledikten sonra kapanışa doğru artan kâr satışlarıyla geriledi.

Güne yükselişle başlayan ve en yüksek 117.783,70 puanı gören endeks, ikinci yarıda gelen kâr satışlarıyla geriledi ve günü yüzde 0,29 düşüşle 116.304,51 puandan tamamladı.

Piyasada işlem hacmi 6,2 milyar TL oldu.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen sanayi üretiminin alımları desteklediği görülürken, kapanışa doğru yapılan OHAL'in bir kez daha uzatılacağı açıklaması ile satış geldi.

Analistler, küresel risk alma iştahı ile yurt dışı piyasalarda gözlenen olumlu seyrin devam ettiğini, borsada yükselişlerin sürmesini beklediklerini ifade etti.

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