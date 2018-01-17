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BIST Başkanı: Halka arz için uygun koşulları bekliyoruz

BIST Başkanı Karadağ, "Borsanın halka arzı için ikinci çeyreği hedef olarak tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda. Yatırım iklimi, bürokratik süreç ve siyasi iklim uygun olmalı" dedi.

BIST Başkanı: Halka arz için uygun koşulları bekliyoruz
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Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, borsanın halka arzına ilişkin açıklamada bulundu.

Halka arzın 2018'de gerçekleşmesi gibi bir zorunluluk olmadığını ifade eden Karadağ, "Yılın ikinci çeyreğini hedef olarak tutuyoruz ama alternatifler de ajandamızda. Uygun ortamda yapacağız. Yatırım iklimi, bürokratik süreç ve siyasi iklim uygun olmalı" dedi.

Karadağ, BIST'in halka arzına yönelik finansal danışmanlar için teklifler aldıklarını ve değerlendirdiklerini de söyledi.

Himmet Karadağ Borsa İstanbul

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