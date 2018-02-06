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BIST ilk yarıda yüzde 1.6 düştü

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,63 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 114.944 puandan girdi.

BIST ilk yarıda yüzde 1.6 düştü
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 1,63 değer kaybıyla 114.944,69 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.907,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi de yüzde 2,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,18 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,75 ile gıda, içecek oldu.

Dünya borsalarında görülen sert düşüşlerin etkisiyle güne negatif başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 113.875,72 puana kadar geriledi.

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Kaynak: AA

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