BIST'de gong TMO için çalacak

26 Aralık 2017

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 27 Kasım'da gerçekleştirilen ve ülkede ilk olma özelliği taşıyan dayanak varlık olarak tarımsal emtianın kullanıldığı 100 milyon TL tutarındaki kira sertifikası (sukuk) ihracına yönelik olarak Borsa İstanbul'da gong töreni yapılacak.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer'in yanı sıra ilgili kurum, kuruluş ve finans sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek gong töreni, yarın saat 09.40'da Borsa İstanbul Gong Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA