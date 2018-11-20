Bitcoin 1 haftada değerinin üçte birini kaybetti

20 Kasım 2018

Bitcoin, kripto paralardaki satış baskısının ivme kazanmasıyla yüzde 7.5'ten fazla gerileyerek 4 bin 500 doların altına geriledi ve bir hafta içinde değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti.

Diğer kripto paralar da sert şekilde düşüş kaydetti. Ethereum'un platformunda işlem gören ether yüzde 10, Ripple'da işlem gören XRP ise yüzde 13 geriledi.

Bitcoin TSİ 12:25 itibariyle Bitstamp borsasında yüzde 6.51 düşüşle 4 bin 423 dolarda işlem görüyor.

İşlemciler, satışların büyük ölçüde tedirginlik ve Bitcoin Cash'in iki ayrı para birimine bölünmesinin diğer para birimlerini istikrarsızlaştırabileceği endişelerinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: Reuters