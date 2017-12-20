Bitcoin'de keskin dalgalanmalar sürüyor

20 Aralık 2017

Dijital para Bitcoin'in fiyatında aşırı oynaklık devam ediyor. Bitcoin fiyatı son 3 günde yüzde 20'ye varan düşüş ile haftanın en düşük seviyesi olan 15 bin 577 dolar seviyesine kadar geriledi.

Coindesk.com'a göre 17 Aralık'ta 19.694 dolar seviyesini gören Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 6,16 kayıpla 16.524,20 dolar seviyesinde.

CME ve CBOE'de de Bitcoin vadeli kontratlarında keskin değer kayıpları yaşandı.

CME'de Ocak vadeli Bitcoin kontratı 18.2005 dolar seviyesinden 17.000 dolara geriledi. CME'de Ocak vadeli kontrat 18 Kasım'da 20.650 dolar seviyesini görmüştü.

CBOE'de Ocak vadeli Bitcoin kontratı şu sıralarda 705 dolar kayıpla16.850 dolar seviyesinden işlem görüyor.