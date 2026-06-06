BofA Euro için Dolar karşısında düşüş beklentisini koruyor

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Bank of America analistleri enerji piyasasındaki riskler ve güçlü ABD ekonomik verileri nedeniyle euro için kısa vadeli beklentilerini zayıf tutmayı sürdürüyor. Yatırımcı hissiyatı son haftalarda ılımlı bir seyir izlese bile piyasa uzmanları kısa vadede düşüş senaryosuna ağırlık veriyor. Vadeli enerji piyasaları özellikle Ortadoğu eksenindeki gelişmelere dair nispeten iyimser varsayımları fiyatlıyor. ABD tarafında yapay zeka yatırımları ve geçmiş mali önlemlerin ekonomiye sağladığı büyüme avantajı sürüyor.

Avrupa artan enerji maliyetlerine karşı yapısal kırılganlığını koruyor. Doğalgaz fiyatlarındaki olası dalgalanmalar euro bölgesi ekonomisini doğrudan etkiliyor. EUR/USD paritesi günlük yüzde 0.78 kayıpla 1.1521 seviyesinden işlem görüyor. Analistler ikinci çeyrek için belirlenen 1.14 seviyesinin altındaki parite hareketlerinin ABD ve Avrupa büyüme trendleri yakınsamadan önce dolar koruması için fırsat yaratabileceğini belirtiyor.

Değerleme modelleri euro tarafında aşırı iskontoya işaret ediyor

Yatırımcıların Avrupa piyasalarına yönelik genel algısı belirgin şekilde bozuldu. Ortadoğu'daki çatışmaların başlangıcından itibaren Avrupa tahvil getirileri geriledi ve hisse senetlerine yönelik karamsarlık arttı. Sermaye akımları son dönemde bölgeden dışarı yöneldi. Mevcut değerleme modelleri euro para biriminin ABD doları, Norveç kronu, Avustralya doları ve Japon yeni karşısında aşırı iskontolu işlem gördüğünü kanıtlıyor. Uzmanlar dördüncü çeyrekte enerji piyasalarının kademeli normalleşmesini ve büyümenin toparlanmasını öngörüyor.

Merkez bankası adımları ve bölgesel riskler fiyatlamaları yönetiyor

Avrupa Merkez Bankası enflasyonu kontrol altında tutarak piyasa beklentilerini aşan bir sıkılaşmadan kaçınırsa euro tarafına destek sağlayabilir. Fransa eksenindeki siyasi belirsizlikler, yükselen enerji fiyatları ve şahin merkez bankası adımları ana aşağı yönlü riskler arasında yer alıyor. Avrupa reformlarındaki ilerlemeler ise para birimi için birincil yukarı yönlü potansiyeli oluşturuyor.