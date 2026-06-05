Bulls Portföy Ditaş hisselerinde payını artırdı

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Bulls Portföy Ditaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. hisselerinde fonları aracılığıyla alım gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu tebliği uyarınca açıklanan işlem 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşti. Kurum toplamda 10 milyon 415 bin TL nominal pay alımı yaptı. İşlem sonrası fonların şirket sermayesindeki payı yüzde 6,13 seviyesine ulaştı.

İlgili şirketin Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon BOS portföyü 5 milyon 415 bin nominal pay aldı. İkinci Serbest Fon IIE portföyü alım miktarını 2 milyon nominal pay olarak bildirdi. Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon YLZ portföyü 3 milyon nominal pay alımı gerçekleştirdi. İşlemlerin net nominal tutarı 10 milyon 415 bin TL oldu.

Kurum sahip olunan payların gün başı nominal tutarını ve oranlarını sıfır olarak açıkladı. Gün sonu itibarıyla Bulls Portföy hesaplarındaki payların nominal tutarı 10 milyon 415 bin TL seviyesine yükseldi. Kurum payların gün sonu bakiyesinin sermayeye oranını yüzde 6,13 olarak hesapladı. Sahip olunan oy haklarının gün sonu bakiyesinin oy haklarına oranı yüzde 6,13 seviyesine ulaştı.