BOJ kararları sonrası Asya piyasaları karışık
Japonya Merkez Bankası beklendiği gibi para politikasında değişikliğe gitmedi. Kararlar sonrası Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,1 düşüşle tamamladı.
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki gün süren para politikası toplantısında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakma ve parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını değiştirmeme kararı aldı.
Karar metninde, Japonya ekonomisinin, gelirden harcamaya kadar verimli bir döngüyle ılımlı büyüdüğü belirtilerek, Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasının yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar devam ettirileceği, bunun için uygun politika ayarlamalarını yapmaya hazır olunduğu vurgulandı.
BoJ kararları sonrasında dolar/yen paritesi 113,4 seviyelerinde yatay bir seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 22.866,10 puandan günü tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.309,2 puanla son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından, kapanışa doğru yüzde 0,5 artışla 3.302,5 puana çıktı.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7'lik sert düşüşle 2.429,84 puan oldu.
Hndistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 33.747,72 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 29.385,72 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA