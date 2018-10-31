BOJ, para politikasını değiştirmedi
BOJ para politikasında değişiklik yapmadı, enflasyon tahminlerini düşürdü.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı, ancak ekonomik görünümde belirsizlik yaratan küresel ticaret gerilimleri nedeniyle enflasyon tahminlerini hafif şekilde aşağı çekti.
BOJ'un bugünkü kararı aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmak için acele etmeyeceği şeklinde yatırımcılardaki yaygın kanıyı güçlendirdi.
BOJ beklendiği gibi kısa vadeli faizleri yüzde eksi 0.1'de, uzun vadeli faizleri ise sıfıra yakın seviyede tutma politikasında değişiklik yapmadı.
Merkez bankası ayrıca yayımladığı üç aylık raporda Mart ayında sona erecek cari mali yıl için çekirdek tüketici enflasyonu tahminini yüzde 1.1'den yüzde 0.9'a düşürdü.
BOJ ayrıca gelecek iki yıla dair enflasyon tahminlerini düşürdü. Mart 2021'de sona eren mali yıl için enflasyon tahminini yüzde 1.5'e indiren BOJ yüzde 2 olan enflasyon hedefini yakalayamayacak.