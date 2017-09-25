Borsa 102.000'in altını gördü

25 Eylül 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,67 değer kaybıyla 102.382,54 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.740,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 2,02 geriledi. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını düşüşle tamamlarken, en fazla değer kaybeden yüzde 3,85 ile orman, kağıt, basım oldu.

Jeopolitik risklerin etkisiyle yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesine seviyesi olan 101.756,75 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000-102.500 bandında dengelendi.

Analistler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bugün başlayan referandumuna ilişkin gelişmelerin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yapacağı konuşmanın takip edileceğin belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, olası yükselişlerde ise 105.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.