Borsa, 104.500 puanın üzerinde dengelendi

04 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,69 değer kazancıyla 104.627,14 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 719,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile turizm oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin direnç, 102.500'ün ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Kaynak: AA