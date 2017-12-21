Borsa 111.000 puanı aştı
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,03 değer kazanarak 111.587,95 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,03 değer kazancıyla 111.587,95 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.133,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,25 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile metal ana sanayi oldu.
Günün ilk yarısında pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 111.200 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak 3'üncü çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 112.500 direnci olacağını kaydetti.