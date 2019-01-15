Borsa 93 binin üzerinde

15 Ocak 2019

Borsada bugün yükseliş eğilimi gözleniyor. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,11 artışla 93.080 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.026,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile sigorta oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 93.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 1 yıl vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli iki ihalenin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve Brexit oylamasının da yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 93.400 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 91.300'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA