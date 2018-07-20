Borsa 94 bin seviyesinden kapandı

20 Temmuz 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kazancıyla 94.082,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.079,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,08 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,18 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarına karşın, gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 primle 94.082,34 puandan tamamladı.

Analistler, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları ile açıklanacak makro ekonomik verilerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

BIST 100 endeksinin 93.500 puan güçlü direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin önemli olduğuna dikkati çeken analistler, bundan sonraki süreçte 95.000 puan seviyelerinin hedef olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA