Borsa 95.500'ün üzerinde yukarı yönlü
Faiz kararı sonrası alımların hızlandığı BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı.
TCMB'nin ardından Brexit ve Suriye'ye ilişkin gelişmeler izlenirken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı.
Endeks açılışın ardından saat 10:19'da yüzde 0,30 primle 95.690 puanda yer aldı.
Dün, TCMB'nin faizleri sabit bırakmasının ardından banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,40 primle 95.411 puandan tamamlamıştı.
Brexit ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın üzerinde yeni hedefin 96.400 ve 97.900 seviyeleri olduğunu, 93.400'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA