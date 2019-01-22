Borsa 99 binin üzerinde

22 Ocak 2019

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına karşın, banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,20 artışla 99.128 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 97.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün yukarı yönlü seyrin izlendiği dolar/TL kuru ise 5.3598'e kadar çıktıktan sonra saat 13:10'da yüzde 0,60 artışla 5.3560 seviyesinde. Euro/TL de yüzde 0,60 yükseldi ve 6.0900'den işlem gördü.