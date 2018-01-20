Borsa, altın ve döviz yatırımcıyı sevindirdi

20 Ocak 2018

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftayı yüzde 0,44'lük kazançla 115.147,06 puandan kapattı. Aynı dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 0,79'luk artışla 136.769,63 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,19'luk kazançla 81.701,34 puana, Bankacılık Endeksi ise yüzde 1,95'lik değerle 173.261,91 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Sanayi Endeksi yüzde 0,82'lik düşüşle 130.868,81 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,70'lik azalışla 132.145,84 puana geriledi.

Yeşil Yatırım Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi Yeşil Yatırım Holding olurken, şirket hisseleri yüzde 39,15 değer kazandı. Söz konusu hisse senedini yüzde 36,05'lik artışla Artı Yatırım Holding, yüzde 30,52'lik yükselişle de Derimod izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 31,54 ile Martı GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 16,72'lik düşüşle Denizli Cam, yüzde 16,61'lik azalışla da Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 46 milyar 914 milyon 113 bin lirayla Koç Holding, 46 milyar 242 milyon lirayla Garanti Bankası, 40 milyar 40 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz değer kazandı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,43'lük artışla 163,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,49'luk yükselişle 1092 lira oldu.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 0,93'lük artışla 3,8020 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 1,91'lik primle 4,6520 liraya yükseldi.

Geçen hafta 5,1520 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 2,39'luk kazançla 5,2750 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,11'lik artışla 3,9640 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA