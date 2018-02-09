Borsa bin puan düşüşle açıldı

09 Şubat 2018

Küresel pay piyasalarında yaşanan kayıplara paralel olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

Açılışta endeks yüzde 0,98 ve 1.117 puan düşüşle 113.146 seviyesinde yer aldı. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,99 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en fazla gerileyen yüzde 1,62 ile madencilik oldu.

Dün ABD'de Dow Jones yüzde 4,15, S&P 500 yüzde 3,75 ve Nasdaq yüzde 3,90 değer kaybetti. Wall Street'teki kayıpların etkisiyle Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 4.1, Japonya'da Nikkei yüzde 2.3 geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi de yüzde 2.3 düşüşle iki ayın dip seviyesini gördü.

Diğer taraftan güne 3.8284'ten başlayan dolar/TL kuru saat 10:00'da 3.8140'ta yer aldı. Bu sabah ABD'de geçici bütçenin kabul edilmemesi sonrası hükümet ikinci kez kapanırken bu gelişme dolar endeksinde hafif geri çekilmeye neden oldu.

Pay piyasalarında satışa devam

ABD hükümeti yine kapandı