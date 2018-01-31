Borsa dünkü düşüşün ardından pozitif
Borsa, dünkü sert düşüşün ardından bugün alıcılı fiyatlanıyor. BIST 100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,88 değer kazancıyla girdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,88 değer kazancıyla 120.357,55 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 1.054,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,31 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile gıda, içecek oldu.
Dünkü sert düşüşün ardından bugüne pozitif başlayan BIST 100 endeksi 120.358,56 puana kadar yükselmesinin ardından günün ilk yarısında 120.000-120.400 bandında dengelendi.
Endeks dün günü, küresel pay piyasalarındaki düşüşe paralel olarak yüzde 1,28 azalışla 119.303 puandan tamamlamıştı.
ABD Merkez Bankası faiz kararının takip edildiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 seviyesinin direnç, 119.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
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Kaynak: AA