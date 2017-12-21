Borsa güne 350 puan artışla başladı
Borsa güne 110.804 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,05 yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 110.804,99 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 350,32 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,05 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile gıda, içecek oldu.
Dün 109.628 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla toparlayarak artıya geçti ve günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 110.454,67 puandan tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin direnç, 108.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA