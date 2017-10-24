Borsa günü yatay tamamladı

24 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 düşüşle 107.206,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,57 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 108.000 puanı test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek gün içinde 107.134,29 puana kadar gerilese de analistlerin destek olarak nitelendirdiği 107.200 puanın üzerinde kapandı.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da IFO endeksleri ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, şirketlerin 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının pay bazlı hareketlere neden olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.200 puanın üzerinde kalması durumunda pozitif görünümün korunacağını, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 105.000 desteğinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA