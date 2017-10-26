Borsa günün ilk yarısında geriledi

26 Ekim 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,25 değer kaybıyla 108.080,24 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 274,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,09 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,40 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,93 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, yükselen döviz kurlarının etkisiyle 107.864,34 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 108.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

ECB ve TCMB kararları izleniyor

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile bekleyen konut satışları verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararlarının takip edileceğini kaydetti. TCMB'nin ve ECB'nin faizlerde değişiklik yapmayacağını öngören analistler, ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarından tahvil alım programına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydederek, 110.000 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA