Borsa günün ilk yarısında geriledi

27 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalarak 111.974,37 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 32,28 puan değer kaybetti. Dün, 112.006,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 144,49 puan ve yüzde 0,13 azalışla 111.862,16 puandan başladı. Endeks en düşük 111.445,86 puanı, en yüksek ise 112.132,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 4,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 183'ü değer kazandı, 164'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester ve Koza Altın oldu.

Altının onsu 1.286,01 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,98, bileşik getirisi yüzde 13,40 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1887, sterlin/dolar paritesi 1,3406, dolar/yen paritesi 113,21 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8220 liradan, euro 4,5440 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.286,01 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA