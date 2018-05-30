Borsa, günün ilk yarısında satıcılı seyretti

30 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 azalışla 104.824,34 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 289,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,09 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,33 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 104.500-105.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD’de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin destek, 108.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA