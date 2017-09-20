Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 değer kazancıyla 105.201,16 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 283,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, en yüksek 105.592,58 puanı görmesinin ardından 105.000-105.500 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin önemli destek, 108.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.