Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 değer kazancıyla 102.780,70 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 129,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,43 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile tekstil, deri, en fazla gerileyen ise yüzde 0,49 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlamasının ardından 103.000 seviyesinin üzerini gören BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.500-103.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bilirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.